Наступление украинских боевиков на Херсонском направлении захлебнулось

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале рассказал, что наступление украинских боевиков на Херсонском направлении захлебнулось. Безуспешные атаки вооруженные формирования предпринимали сегодня, 9 октября.

— На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась, — заявил Стремоусов.

Вместе с этим председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» поделился сведениями о том, что на линии соприкосновения в Запорожье киевский режим скопил, по разным подсчетам, около 5 тысяч польских наемников.



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Артем Гафаров