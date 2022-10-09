Число наемников из Польши на линии соприкосновения достигает 5 тысяч человек

Фото: Кадр видео Минобороны России

Сегодня в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина скопила на линии соприкосновения около 5 тысяч наемников из Польши.

По словам Рогова, польские наемники сейчас являются доминирующими среди представителей других стран, которые отправились на Украину для поддержки киевского режима. Он отметил, что наемников отправляют на самые важные участки линии соприкосновения, и только поляков по разным оценкам насчитывается до 5 тысяч человек.

— Понятно, они не на передке, то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но, тем не менее, их количество, по разным оценкам, доходит уже до 5 тысяч человек в Запорожской области, — заявил Рогов.

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Артем Гафаров