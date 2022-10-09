Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что в условиях современной экономики и постоянно увеличивающегося станционного давления сельскохозяйственный сектор демонстрирует устойчивый рост и успешно реализует крупные проекты.

— Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике страны, является стратегически важной отраслью. Нелегкий труд аграриев пользуется огромным уважением в стране. Вы делаете все, чтобы Россия занимала лидирующие позиции на глобальном продовольственном рынке, а миллионы наших граждан были обеспечены качественными продуктами питания, — говорится в тексте поздравления.

Мишустин призвал сохранять и дальше развивать производственные темпы, увеличивать урожайность, развивать племенное дело, вовлекать новые земли в сельхозоборот, реализовывать проекты в сфере селекции и генетики. Особое внимание он предложил уделять внедрению высоких технологий, созданию цифровой платформы.

— Правительство и дальше будет оказывать серьезную поддержку аграриям, улучшать условия жизни на селе. Для этого разработан комплекс мер по снижению административных барьеров, предоставлению льготного кредитования и бессрочной сельской ипотеки. Также расширен перечень субсидируемых направлений, что позволит ускорить строительство и обновление предприятий, — сказал Мишустин.

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Артем Гафаров