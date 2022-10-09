Кабмин России расширил возможности льготного кредитования на закупку приоритетной импортной продукции

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет возможности льготного кредитования для закупки приоритетной продукции из-за рубежа. С новыми поправками получатели кредитов смогут направлять средства на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, таможенных пошлин и НДС.

— Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2021 года. Займы выдаются по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета, — сообщается на сайте правительства России.

Срок льготного кредитования зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих ставка действует один год, для оборудования и средств производства — три года. В перечне приоритетной импортной продукции в том числе строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

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Артем Гафаров