За сутки в Казани произошло 152 ДТП

Фото: ГИБДД по Казани

За минувшие сутки, 8 октября, в Казани произошло 152 ДТП, сообщает ГИБДД по Казани. Два происшествия были с пострадавшими: столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 13 пьяных водителей и еще трех, не имеющих водительского удостоверения. По подозрению в преступлениях в отделы полиции доставили шесть человек.

Напомним, что вчера в Тукаевском районе Татарстана погиб водитель Lexus после опрокидывания в кювет. 43-летний мужчина скончался от полученных травм. По предварительной версии, ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима.

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Артем Гафаров