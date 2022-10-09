За сутки в Казани произошло 152 ДТП
За минувшие сутки, 8 октября, в Казани произошло 152 ДТП, сообщает ГИБДД по Казани. Два происшествия были с пострадавшими: столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием.
Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 13 пьяных водителей и еще трех, не имеющих водительского удостоверения. По подозрению в преступлениях в отделы полиции доставили шесть человек.
Напомним, что вчера в Тукаевском районе Татарстана погиб водитель Lexus после опрокидывания в кювет. 43-летний мужчина скончался от полученных травм. По предварительной версии, ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима.
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