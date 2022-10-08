МИД: сигналы от США сочетают в себе воинственность и намеки на диалог

Сигналы, посылаемые Вашингтоном на фоне ситуации на Украине, демонстрируют как «провокационную воинственность», так и «сумбурные намеки на возможность диалога», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



В качестве примера она привела высказывания госсекретаря Энтони Блинкена. Он заявил, что США готовы отреагировать при проявлении Россией «сколько-нибудь серьезных намерений». Однако на днях Блинкен полностью отвергал возможность диалога.

Фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден на днях заявлял, что миру впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война. Байден добавил, что не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне.

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Маргарита Головатенко