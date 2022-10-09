В Кадастровой палате Татарстана за девять месяцев обработали свыше 4 млн запросов

В Кадастровой палате по Татарстану за девять месяцев текущего года обработали свыше 4 млн запросов, рассказал филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Татарстан.

Из всех заявок в виде бумажного документа — около 172 тысяч, в электронном виде — более 3,9 млн.

Также кадастровая палата поделилась списком самых востребованных выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) среди населения:

выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости — примерно 2,2 млн запросов (из них в бумажном виде — 22 тысячи документов, в электронном — свыше 2 млн);

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости — более 1 млн (на бумаге — около 7 тысяч, остальные в электронном виде);

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости — более 325 тысяч (бумажном виде всего свыше 67 тысяч и около 258 тысяч в электронном варианте);

выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта — свыше 172 тысяч (в бумажном виде составило около 47 тысяч, а в электронном — более 125 тысяч обработанных сведений).

Фото: realnoevremya.ru

Также Кадастровая палата напоминает, каким способом можно получить выписку из ЕГРН:



через центры Государственных услуг «Мои документы» (МФЦ);

с помощью специального онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты;

через официальный портал Росреестра;

через «Госуслуги РФ».

С 1 марта 2023 года получить сведения о личных данных правообладателя в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно будет только с согласия собственника.



В Татарстане назначили и. о. директора Кадастровой палаты — им стал 26-летний выпускник юридического факультета КФУ Ильнур Хисматуллин.

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Илина Хакимова