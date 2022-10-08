Естественная убыль населения в России за январь — август снизилась

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Естественная убыль населения в России составила 424,9 тыс. человек за январь — август 2022 года, это ниже аналогичного показателя за прошлый год на 28,6%. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на данные Росстата.

Ведомство также поделилось информацией, что с января по август в 2022 году родилось всего 872,4 тыс. детей, однако в прошлом году за этот же период — 928,2 тыс. детей.

При этом смертность за этот период по сравнению с прошлым годом сократилась на 14,8% (1,3 млн против 1,6 млн). В целом естественная убыль за восемь месяцев 2022 года ниже аналогичного показателя за январь — август 2021 года на 28,6%.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Согласно данным Росстата, естественная убыль в августе этого года была ниже прошлогоднего показателя почти в 3,5 раза (23,3 тыс. человек против 82,9 тыс.).



В Татарстане за январь — июль 2022 года умерли 26 656 человек. Это на 12,5% меньше, чем за первые 7 месяцев прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова