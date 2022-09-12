За 7 месяцев смертность в Татарстане снизилась на 12,5%

Фото: Ринат Назметдинов

За январь — июль 2022 года в Татарстане умерли 26 656 человек. Это на 12,5% меньше, чем за первые 7 месяцев прошлого года, следует из данных Росстата.

Согласно официальной статистике, за январь — июль прошлого года умерли 30 476 татарстанцев. Это на 3 820 человек больше, чем за первые 7 месяцев 2022-го.

По количеству зарегистрированных за январь — июль текущего года летальных исходов, Татарстан занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольшее число умерших за первые 7 месяцев 2022-го зафиксировано в Башкирии (29 355), Нижегородской области (28 948) и в Самарской области (26 985).

Фото: Ринат Назметдинов

В целом в Приволжском федеральном округе с января по июль включительно скончались 236 249 человек. Это на 12,8 меньше, чем за первые 7 месяцев 2021 года.

Напомним, за июль 2022 года в Татарстане умер 3 331 человек. Это на 32,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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Татьяна Демина