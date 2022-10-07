Главное о коронавирусе на 7 октября: ограничения в Болгарии, в японские отели перестанут пропускать без маски
«Конвасэл» подвергнется второму и третьему этапу исследований
- С 17 октября авиакомпания S7 возобновит регулярные рейсы по маршруту Москва -Туркменбаши — Москва. «Рейсы будут осуществляться раз в неделю по понедельникам. Время вылета из г. Москвы — 03:30, время вылета из г. Туркменбаши — 10:05", — сообщается в Telegram-канале посольства. Полеты авиакомпании были приостановлены в 2020 году из-за пандемии.
- Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получили разрешение на проведение второго и третьего этапа клинических исследований вакцины против коронавируса «Конвасэл». В исследовании планируется задействовать более 18 тысяч человек.
- Патриарх Кирилл лечится от коронавируса в домашних условиях, заболевание протекает в легкой форме. «Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях. <...> Святейший патриарх Кирилл сердечно благодарит верующих за молитвы о его здравии», — заявил врио руководителя пресс-службы патриарха, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
- В Ханты-Мансийском автономном округе количество коек для больных коронавирусом снизилось на 16%. На 7 сентября в Югре было развернуто 259 коек. Занятый конечный фонд занял 70%. На данный момент развернуто 216.
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что мобилизованные россияне в обязательном порядке должны быть вакцинированы от коронавируса. Если они не были привиты заранее, то прививку им могут сделать уже в армии. По словам Тумусова, такие меры необходимы для того, чтобы боеспособность армии не снижалась.
В Японии гостиницы смогут отказывать в размещении клиентам без масок
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 620 486 191 раз, 6 554 597 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 612 509). На второй строчке — Индия ( 44 606 460), на третьей — Франция (35 922 441), на четвертой — Бразилия (34 707 233), на пятой — Германия (33 826 367).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 062 130). За ними следуют Бразилия (686 706), Индия (528 754), Россия (380 048, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 139).
За время пандемии было сделано 9 062 747 370 инъекций вакцины против коронавируса.
- Гостиницы Японии имеют право отказать в размещении клиентам, отказывающимся от ношения маски, дезинфекции рук и обследования состояния здоровья. Однако такая поправка в законе действует только во время эпидемий вируса. «Положение вступит в силу после одобрения в парламенте. Это позволит укрепить систему борьбы с расползанием инфекции в местах скопления людей», — сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.
- В Болгарии вновь вводят ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Они будут действовать до 12 октября. В их число входит: обязательное ношение защитных масок в лечебных учреждениях, соблюдение физической дистанции, дезинфекция и проветривание помещений.
- Сотрудничество каспийской «пятерки» позволит сгладить последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщили на совместном коммюнике II Каспийского экономического форума. «Руководители делегаций констатируют, что многостороннее сотрудничество на Каспии позволит нивелировать негативные последствия для экономик прикаспийских государств, вызванные пандемией коронавируса, а также турбулентностью мировых экономических процессов на современном этапе», — говорится в документе.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым