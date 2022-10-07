В Татарстане поймали водителя из Башкирии с поддельными номерами

На дороге Казань — Оренбург в Татарстане поймали водителя из Башкортостана с поддельными номерами на его автомобиле Lada Granta, сообщили в ГИБДД республики.



Инспекторы выяснили, что на автомобиле 43-летнего водителя установлены подложные регистрационные знаки, при проверке документов.

Фото: ГИБДД Татарстана

За такое нарушение предусмотрено лишение права управления транспортными средствами от 6 до 12 месяцев.

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Маргарита Головатенко