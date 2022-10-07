В Челнах менеджеров подозревают в краже имущества компании на 12,7 млн рублей

Топ-менеджеров компании ООО «Техпром Плюс» подозревают в краже имущества на 12,7 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба горсуда.



Предварительным следствием установлено, что с 1 января 2020 года по 25 ноября 2021 года топ-менеджеры вместе с неустановленными лицами тайно похитили имущество, таким образом причинив компании материальный ущерб в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Суд постановил продлить срок содержания под домашним арестом одного из обвиняемых на месяц — до 7 ноября 2022 года, с содержанием по месту проживания. Постановление в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко