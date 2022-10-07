9 татарстанцев стали лауреатами премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объявлены имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Среди них девять — жители Татарстана. Всего выдвигалось 513 кандидатов из 79 регионов России.

В список победителей вошли преподаватели высших учебных заведений: Татьяна Гордеева (Казанский государственный институт культуры) и Артем Усов (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова). Также лауреатами стали педагоги детских музыкальных школ: Виктория Белицкая (Детская музыкальная школа №1), Дамир Габдрахманов (Детская музыкальная школа №24), Елена Кашковская (Детская музыкальная школа №21), Мария Малюта (Детская музыкальная школа №3), Гульнара Тимербулатова (Татарская детская музыкальная школа №32 имени Ильхама Шакирова), Лилия Файзрахманова (Детская музыкальная школа №21) и Раушанья Ягуфарова (Детская школа искусств №4).

В критерии оценивания при отборе победителей входили: авторские методы и технологии преподавания, количество студентов — лауреатов различных премий, участие в концертах и творческих мероприятиях в качестве исполнителя. Приказ о присуждении наград подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

100 учителей детских школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей. 25 педагогов вузов и 25 преподавателей училищ — награды в размере миллиона рублей.

Напомним, что недавно преподаватель Казанского театрального училища Гаптрауф Нуриев удостоился звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Также Нуриев награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

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Елизавета Пуншева