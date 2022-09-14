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Путин присвоил звание «Заслуженный работник культуры» преподавателю казанского театрального училища

20:45, 14.09.2022
Путин присвоил звание «Заслуженный работник культуры» преподавателю казанского театрального училища
Фото: ktu-kzn.ru

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» преподавателю Казанского театрального училища Гаптрауфу Нуриеву. Указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Нуриев — преподаватель по сценической речи. Он имеет ученую степень доктора филологических наук. Также Нуриев награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

Фото: kremlin.ru

5 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград семерым жителям Татарстана.

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Татьяна Леухина
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