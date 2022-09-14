Путин присвоил звание «Заслуженный работник культуры» преподавателю казанского театрального училища
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» преподавателю Казанского театрального училища Гаптрауфу Нуриеву. Указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
Нуриев — преподаватель по сценической речи. Он имеет ученую степень доктора филологических наук. Также Нуриев награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
5 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград семерым жителям Татарстана.
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