В Татарстане выросло число запретов и арестов на регистрационные действия с недвижимостью

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в этом году зарегистрировали порядка 220 тысяч запретов и арестов на регистрационные действия с недвижимостью. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по РТ.

В ведомстве объяснили, что запрет на регистрационные действия или арест — один из распространенных видов ограничения права, который могут наложить на недвижимость. До их снятия распоряжаться ею невозможно, информация содержится в ЕГРН.

— Зачастую расчет при покупке того или иного объекта недвижимости, будь то квартира, дом или земельный участок, происходит сразу после подписания договора и еще до того, как переход права собственности на покупателя будет зарегистрирован в Росреестре. Однако до того момента, как покупатель сможет стать полноправным владельцем объекта, пройдет еще несколько дней. Не исключено, что он так и не сможет стать собственником недвижимости, за которую, кстати говоря, уже отдал деньги, так как за это время может выясниться, что на объект недвижимости наложен арест. Для покупателя это может обернуться потерей крупной суммы денег и права на обладание приобретенного жилья, — рассказал начальник отдела госрегистрации арестов Дмитрий Броднев.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За январь — август 2022 года в Росреестр Татарстана поступило более 774 тысяч обращений на учетно-регистрационные действия, что на 12% больше, чем в прошлом году. Чаще всего граждане обращались за регистрацией права собственности — 692 тысячи заявлений, что на 15% опережает показатель 2021 года.



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Татьяна Демина