За 8 месяцев этого года в Росреестр Татарстана поступило более 774 тысяч обращений на регистрационные действия

За январь — август 2022 года в Росреестр Татарстана поступило более 774 тысяч обращений на учетно-регистрационные действия, что на 12% больше, чем в прошлом году. Чаще всего граждане обращались за регистрацией права собственности — 692 тысячи заявлений, что на 15% опережает показатель 2021 года, сообщает Управление Росреестра по РТ.

Эксперты отмечают востребованность услуги по электронной регистрации недвижимости. В этом году в электронном виде поступило более 170 тысяч заявлений, из них более 155 тысяч — на регистрацию права (+ 9,5%).

За 8 месяцев этого года зарегистрировано около 193 тысяч прав на жилые помещения, 154 тысячи на земельные участки и почти 7 тысяч на машино-места.

Также наблюдается положительная динамика и по регистрации ипотеки. В мае было зарегистрировано чуть более 4,5 тысячи ипотек, а в августе эта цифра увеличилась до 8,7 тысячи заявлений. Всего в этом году оформлено более 60 тысяч ипотек.

— По-прежнему, стабильный рост фиксируется по регистрации ипотеки на нежилые помещения (1,3 тысячи) и земельные участки (20,5 тысячи заявлений). Кроме того, в августе мы зафиксировали наибольший интерес жителей республики, пожелавших улучшить свои жилищные условия по программе «Сельская ипотека». Только за август данной программой воспользовалось 54 жителя республики, всего же с начала года зарегистрировано 164 таких ипотеки, — рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В ведомстве также добавили, что показатели по рынку новостроек остались на уровне прошлого года. Всего в республике зарегистрировано 13 тысяч договоров долевого участия (на 800 договоров выше, чем в прошлом году).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в августе этого года в Татарстане было совершено 7 783 сделки по купле-продаже жилья, что на 646 сделок больше, чем в июле (7 137 договоров).

Уточняется, что из них в Казани зарегистрированы 2 390 договоров, 1 828 — с использованием банковской ипотеки. Всего в Татарстане в августе состоялось 4 468 сделок по приобретению жилья в ипотеку.



Всего в первой половине года Росреестр Татарстана зарегистрировал 10 812 договоров участия в долевом строительстве. По данному показателю республика на первом месте среди регионов ПФО.

Также в республике зарегистрировали наибольшее количество договоров купли-продажи на вторичном рынке недвижимости по сравнению с другими регионами ПФО — 52 тысячи. На первичном рынке покупается с привлечением кредитных средств — 52% недвижимости; на вторичном — 77%.



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Максим Кокунин