«Ак Барс» дома проиграл «Автомобилисту»
ХК «Ак Барс» дома проиграл «Автомобилисту», матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 в Казани завершился в пользу гостей в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команды вновь встретятся друг с другом в столице Татарстана 6 октября.
1 октября «Ак Барс» обыграл «Амур». Матч в столице Татарстана закончился со счетом 3:2 в пользу казанского хоккейного клуба. Шайбы в ворота ХК «Амур» забросили Александр Радулов, Никита Дыняк и Дмитрий Кагарлицкий.
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