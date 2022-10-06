Челнинка, решившая срочно переехать в Казахстан, нарвалась на мошенников

21-летняя жительница Набережных Челнов, работающая инженером на местном предприятии, решила срочно переехать в Казахстан, но нарвалась на мошенников и обратилась в полицию.



Жительница автограда вела переговоры о поездке с водителем на популярном сайте для попутчиков. Он попросил девушку перейти по ссылке и перечислить предоплату. После ее действий со счета списались 52 тысячи рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже (159 УК РФ), сообщают «Челнинские известия».

Почти за две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Подсчитать точное количество покидающих страну с туристическими целями сейчас не представляется возможным.

Фото: realnoevremya.ru

И. о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщал, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.



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Маргарита Головатенко