Россию после объявления частичной мобилизации покинули около 700 тысяч граждан

Почти за две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан, сообщает Forbes со ссылкой на собеседников, знакомых с кремлевскими оценками.



Один собеседник издания сообщил о примерно 1 млн покинувших страну, другой — о 600-700 тысячах. Подсчитать точное количество покидающих страну с туристическими целями сейчас не представляется возможным.

После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября на пропускных пунктах российских границ образовывались очереди. Самая известная — на пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Там люди могли ожидать очереди 4-5 дней, часто они находились там без еды и воды.

Фото: realnoevremya.ru

И. о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщал, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.



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Маргарита Головатенко