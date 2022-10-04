Wordstat: россияне почти две тысячи раз интересовались у поисковика, входит ли Татарстан в состав России

Пользователи Сети почти 2 тысячи раз за месяц вбивали в поисковик «Яндекса» запрос «Татарстан — это Россия или нет?». Об этом свидетельствуют данные сервиса Wordstat.

Россияне искали ответ на такой вопрос 1 907 раз в месяц. Также более 700 раз в поисковике интересовались, «Татарстан — это Россия или отдельное государство?».

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В Google Trends популярность запроса «Татарстан — это Россия» начала расти в период с 18 по 24 сентября: с 25 сентября по 1 октября россияне искали ответ на этот вопрос 100 раз.

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Вероятно, такое количество запросов связано с объявлением в РФ частичной мобилизации, после которой многие граждане начали уезжать из страны. На границах с Казахстаном и Грузией образовались огромные заторы. Согласно сегодняшним данным главы МВД Казахстана Мурата Ахметжанова, в республику с начала объявления частичной мобилизации въехало более 200 тысяч россиян, при этом выехали 147 тысяч. По данным МВД Грузии с 17 по 26 сентября, в страну прибыли 78 742 гражданина РФ. В связи с этим на территориях КПП «Верхний Ларс» и «Караузек» начали разворачивать временные пункты мобилизации. Отмечалось, что выдавать повестки начали всем подлежащим призыву, вне зависимости от того, в каком регионе они были поставлены на воинский учет.

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Татьяна Леухина