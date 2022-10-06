В Казани проведут фестиваль современной мусульманской культуры за 5,2 млн рублей

На проведение фестиваля современной мусульманской культуры в Казани потратят 5,2 млн рублей, средства поступят из бюджета Татарстана, согласно тендеру на сайте госзакупок.



От подрядчика требуется организовать проживание участников, членов оргкомитета, экспертов и спикеров, услуги по питанию, предоставлению помещений и технического оборудования, транспортное обеспечение, услуги дизайнера, а еще фото- и видеосъемку. Необходимо также обеспечить культурную программу и режиссуру мероприятия.

Услуги необходимо оказать до 15 декабря 2022 года. Подать заявку можно до 13 октября, исполнителя определят на следующий день — 14 октября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также средства выделялись на проведение XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино — 8,1 млн рублей. Заказчиком выступало Министерство культуры Татарстана. Для участия в фестивале мусульманского кино подавали 625 заявок из 44 стран мира.



Гостями Казанского международного фестиваля мусульманского кино стали 127 гостей из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Турции, ОАЭ, а также Австралии, Германии и Франции. Два последних государства, напомним, внесены в список недружественных России.

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Маргарита Головатенко