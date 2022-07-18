На открытие и закрытие XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино потратят 8,1 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

На обеспечение открытия и закрытия фестиваля, размещение гостей фестиваля, творческие встречи с российскими и зарубежными актерами в рамках проведения XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино потратят 8,1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Подрядчик должен организовать проведение церемонии открытия и «Красной дорожки» 7 сентября, организовать и провести торжественный ужин, обеспечить участия российских и зарубежных актеров, а еще продюсеров и режиссеров в открытии, закрытии и творческих встречах и др.

Заказчик — минкульт Татарстана. Подать заявку можно до 26 июля, подрядчика определят 28 июля. Срок написания и предоставления на согласование заказчику — не позднее 15 августа.

Фото: Илья Репин (архив)

Для участия в XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино подано 625 заявок из 44 стран мира. В основной конкурсной программе представлены фильмы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки. Две киноленты сняты в копродукции: Ливан — Германия и Татарстан — Казахстан.

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Маргарита Головатенко