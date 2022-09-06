На Казанский международный фестиваль мусульманского кино приедут представители Европы

Фото: Максим Платонов (архив)

Гостями Казанского международного фестиваля мусульманского кино станут 127 гостей из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Турции, ОАЭ, а также Австралии, Германии и Франции. Два последних государства, напомним, внесены в список недружественных России.

Возглавит жюри XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино народный артист России Владимир Хотиненко, рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. От Татарстана в его состав войдет ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин.

Показы фильмов пройдут в кинотеатре в ТЦ «Республика». Открытие фестиваля запланировано в Казанской ратуше. Всего для фестиваля отвели девять площадок, сообщила Ирада Аюпова.

Скриншот трансляции

«Реальное время» рассказывало, что на обеспечение открытия и закрытия фестиваля, размещение гостей фестиваля, творческие встречи с российскими и зарубежными актерами в рамках проведения XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино выделили 8,1 млн рублей. Заказчиком выступало Министерство культуры Татарстана.



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Татьяна Демина