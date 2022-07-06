Для участия в XVIII Казанском фестивале мусульманского кино подали заявки из 44 стран мира

Фото: Илья Репин (архив)

Для участия в XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино подано 625 заявок из 44 стран мира, сообщили в пресс-службе Минкультуры Татарстана.



В основной конкурсной программе представлены фильмы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки. Две киноленты сняты в копродукции: Ливан — Германия и Республика Татарстан — Казахстан.

Конкурсная программа состоит из десяти фильмов в каждой номинации — конкурс игровых полнометражных и короткометражных, документальных полнометражных и короткометражных, а также национальный конкурс.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября.

Фото: Илья Репин (архив)

Первый казахстанско-татарстанский фильм «Тарлан» выйдет в нескольких вариантах и появится на казанском мусульманском кинофестивале. Подробнее о фильме — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко