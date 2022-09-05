Средняя цена жилья на вторичном рынке Татарстана составила 122 тысячи рублей за «квадрат»

Фото: Максим Платонов

Средняя цена реализованного во II квартале 2022 года жилья на вторичном рынке Татарстана составила 122 428 рублей за квадратный метр. Это самый высокий ценник среди всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

Стоимость «квадрата» элитного жилья на вторичном рынке Татарстана в апреле — июне достигла 230 905 рублей. Это в 2,32 раза больше, чем за квадратный метр жилья низкого качества — 99 665 рублей.

Средняя цена жилья среднего качества на вторичном рынке в Татарстане во втором квартале составила 107 908 рублей за квадратный метр. Дороже в 1,35 раза оценивается «квадрат» жилья с улучшенной планировкой — 146 085 рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

По среднему ценнику на «квадрат» жилья на вторичном рынке Татарстан занял первое место в ПФО по итогам второго квартала. На втором месте Нижегородская область, где этот показатель составил 100 163 рубля.

Наименьшая средняя цена реализованного во II квартале 2022 года жилья на вторичном рынке в ПФО зафиксирована в Марий Эл. Она составила 56 323 рубля.

Согласно официальной статистике, средняя стоимость реализованного жилья на первичном рынке Татарстана в апреле — июне составила 121 054 рубля за «квадрат». Это самый большой показатель в Приволжском федеральном округе.



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Татьяна Демина