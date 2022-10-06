МВД России назвало регионы с наибольшими темпами прироста преступлений в интернете

В России за период с января по август 2022 года наибольшие темпы прироста преступлений, совершенных с использованием интернета, наблюдаются в Северной Осетии (40,2%), Псковской области (28,4%), Крыму (21%), на Чукотке (20,4%) и в Курганской области (19,5%). Об этом свидетельствует статистика МВД России.

Наименьшие темпы прироста зафиксировали в Ненецком АО (-38,8%), Республике Алтай (-29,1%), Оренбургской области (-29%), Калмыкии (-27,3%) и Хакасии (-23,2%).

Фото: pixabay.com

В прошлом году наибольший прирост таких преступлений регистрировали в Чечне, Дагестане, Тульской и Московской областях, а также в Ингушетии.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов объяснил, что и в этом, и в прошлом году атаке подвергались туристические регионы.

— Где в эти периоды в прошлом и в этом году был максимальный приток внутренних туристов, то есть наших граждан. Связано это было и с пандемией, и с ограничением выезда за рубеж, — приводит RT его слова.

По итогам восьми месяцев 2022-го в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летом эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники реже всего атакуют или вовсе избегают тех, кто общается односложно, категорично или грубит. Однако не все готовы грубить или троллить. В этом случае она посоветовала просто прервать разговор и внести абонента в черный список.

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Татьяна Леухина