Россиянам рассказали, кого реже всего беспокоят мошенники

Мошенники реже всего атакуют или вовсе избегают тех, кто общается односложно, категорично или грубит. Об этом заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Однако не все готовы грубить или троллить. В этом случае она посоветовала просто прервать разговор и внести абонента в черный список.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дайнеко отметила, что чем меньше человек идет на контакт, тем реже его будут беспокоить. Эксперт напомнила о правилах цифровой безопасности: не передавать банковские данные, не переходить по сторонним ссылкам, не загружать программы или игры из непроверенных источников, пишет «РИА Новости».

Ранее исследование, проведенное аналитическим агентством А2:Research, показало, что 82% жителей Казани сталкивались с телефонными мошенниками. Из них лишь треть (33,9%) смогли сразу распознать злоумышленников.



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Татьяна Леухина