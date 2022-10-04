В Алексеевском районе Татарстана ликвидировали свалку строительных отходов на 100 «квадратов»
В Алексеевском районе Татарстана ликвидировали свалку строительных отходов. Площадь свалки составила 100 кв. м, а объем — 10 куб. м, сообщили в Минэкологии республики.
Свалку ликвидировали после того, как в адрес Исполкома Лебяжинского сельского поселения направили предостережение о необходимости устранения нарушения. Сейчас территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
В конце сентября в Азнакаевском районе ликвидировали свалку площадью в 320 кв. м.
Экологи Татарстана выявили 350 нарушений природоохранного законодательства в результате авиаоблета. Большая часть нарушений — это несанкционированное размещение отходов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым