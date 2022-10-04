В Алексеевском районе Татарстана ликвидировали свалку строительных отходов на 100 «квадратов»

Фото: Минэкологии Татарстана

В Алексеевском районе Татарстана ликвидировали свалку строительных отходов. Площадь свалки составила 100 кв. м, а объем — 10 куб. м, сообщили в Минэкологии республики.



Свалку ликвидировали после того, как в адрес Исполкома Лебяжинского сельского поселения направили предостережение о необходимости устранения нарушения. Сейчас территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

В конце сентября в Азнакаевском районе ликвидировали свалку площадью в 320 кв. м.

Экологи Татарстана выявили 350 нарушений природоохранного законодательства в результате авиаоблета. Большая часть нарушений — это несанкционированное размещение отходов.



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Маргарита Головатенко