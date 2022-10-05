В России замедлилась годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России замедлилась годовая инфляция до 13,49% на 3 октября с 13,71% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития.



С 27 сентября по 3 октября зафиксирован умеренный рост цен на 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 13,49% год к году, сказано в документе.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15%, рост цен на непродовольственные товары замедлился.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, в России за неделю с 27 сентября по 3 октября инфляция составила 0,07%, а рост потребительских цен с начала года — 10,4%.



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Маргарита Головатенко