В России потребительские цены с начала года выросли на 10,4%

В России за неделю с 27 сентября по 3 октября инфляция составила 0,07%, а рост потребительских цен с начала года — 10,4%, сообщает Росстат.



Среди продовольственных товаров за неделю больше всего цены повысились на куриные яйца (+1,5%), колбасы (+0,4), мясо и макаронные изделия (+0,3%), творог (+0,2%). Самое большое снижение цен продемонстрировали гречневая крупа (-2,1%), сахар (-1,4%), пшено (-0,6%), сметану (-0,3%).

Фото: realnoevremya.ru

В России на неделе с 20 по 26 сентября впервые с начала июля зафиксировали инфляцию — она составила 0,08%, потребительские цены выросли на 10,32%.



По оценке Росстата, индекс потребительских цен 20—26 сентября составил 100,08%, с начала сентября — 99,93%, с начала года — 110,32%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко