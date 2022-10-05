В России зарегистрировали первый отечественный препарат против оспы

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы НИОХ-14 — его разработали специалисты ГНЦ «Вектор», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.



Согласно документу, торговое наименование препарата — НИОХ-14, а дата государственной регистрации — 4 октября 2022 года. НИОХ-14 по принципу действия — ингибитор.

В показаниях к применению описано, что препарат можно использовать для лечения пациентов от инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян и вирусом коровьей оспы.

У препарата есть противопоказания: гиперчувствительность к компонентам лекарства, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Его также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.

Фото: realnoevremya.ru

8 сентября сообщалось о втором случае заражения оспой обезьян в России. Заразился мужчина, вернувшийся из поездки по Европе. Тогда незамедлительно провели эпидрасследование. Возможность дальнейшего распространения инфекции купировали.

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Маргарита Головатенко