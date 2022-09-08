В России выявлен второй случай оспы обезьян

В России выявлен второй случай оспы обезьян — мужчина, вернувшийся из поездки по Европе. Его жизни ничего не угрожает, сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Круг контактов заболевшего определен, а контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

При поступлении информации о подозрении на заболевание ведомством незамедлительно начато эпидрасследование. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована.

— В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России сообщалось 12 июля. Болезнь выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы. Он обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.



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Максим Кокунин