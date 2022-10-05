Ракета Falcon с космонавтом «Роскосмоса» Анной Кикиной стартовала к МКС

Фото: кадр трансляции

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем Crew 5 стартовала из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде, сообщает RT со ссылкой на трансляцию, которую ведут «Роскосмос» и Space X.



В состав экипажа Crew 5 входит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. Кроме нее в экипаж включены астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Фото: кадр трансляции

Решение об отправке единственной женщины-космонавта России на американском корабле Crew Dragon было принято в 2021 году. Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, в мае.



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Маргарита Головатенко