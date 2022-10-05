Новости общества

13:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ушел из жизни бывший военком Набережных Челнов Рафик Имайкин

12:23, 05.10.2022
Ушел из жизни бывший военком Набережных Челнов Рафик Имайкин
Фото: nabchelny.ru (на фото - справа)

В Набережных Челнах ушел из жизни бывший военком Автозаводского района Рафик Имайкин. Ему было 76 лет.

Его похоронят в селе Уймуж Пермского края, где он родился. Имайкин занимал пост председателя городского совета ветеранов, участвовал в боевых действиях в Афганистане, пишут «Челнинские известия».

Рафик Имайкин родился 26 июля 1946 года. В 1967 году окончил Благовещенское высшее танковое командное училище (БВТКУ). В период с 1976 по 1970 годы был командиром второго взвода учебно-боевых танков. Должность военкома Автозаводского района Челнов занимал в 1990-е годы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также