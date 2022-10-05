Ушел из жизни бывший военком Набережных Челнов Рафик Имайкин
В Набережных Челнах ушел из жизни бывший военком Автозаводского района Рафик Имайкин. Ему было 76 лет.
Его похоронят в селе Уймуж Пермского края, где он родился. Имайкин занимал пост председателя городского совета ветеранов, участвовал в боевых действиях в Афганистане, пишут «Челнинские известия».
Рафик Имайкин родился 26 июля 1946 года. В 1967 году окончил Благовещенское высшее танковое командное училище (БВТКУ). В период с 1976 по 1970 годы был командиром второго взвода учебно-боевых танков. Должность военкома Автозаводского района Челнов занимал в 1990-е годы.
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