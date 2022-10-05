В Чистополе провели экспертизу жилого дома-памятника с торговой лавкой XIX века

Фото: июль 2022 г./ скриншот акта ГИКЭ

Уточнить сведения о памятнике

В Чистополе уточнили сведения по объекту культурного наследия «Жилой дом с торговой лавкой» XIX века по адресу ул. Ленина, 39. Экспертизу провел замдиректора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Альберт Саляхов.

В ходе работ были проведены историко-градостроительные, архивные, библиографические, натурные исследования памятника и соседних построек, что позволило определить сроки их возведения, первоначальный вид, назначение и исторические особенности. Жилой дом с прилегающей к нему торговой лавкой был построен в XIX веке на улице Архангельской (сегодня ул. Ленина) в центральной части исторического поселения Чистополя.

«В конце XIX — начале ХХ века Чистополь был цветущим городом. До наших дней сохранилась малоэтажная застройка города, представленная кирпичными и деревянными домами, которые заполняют несколько кварталов исторического центра. На главных улицах доминируют красивые купеческие двухэтажные особняки, казенные и общественные здания. Разнообразно представлены их фасады, где в незначительной степени проявляет себя классицизм, зато господствует отвечавшая купеческим вкусам эклектика с многообразием стилистических изысков, с переливами древнерусского и народного татарского зодчества», — говорится в акте госэкспертизы.

«В конце XIX — начале ХХ в. Чистополь был цветущим городом, сохранилась его малоэтажная застройка». Фото: pastvu.com/ открытое письмо J.M.J.K. №310. Чистополь, въезд в город, 1895—1910 годы.

В 1913 г. в Чистополе насчитывалось более 290 каменных и кирпичных и порядка 2,5 тысячи деревянных зданий. Многие из них, построенные известными казанскими архитекторами, сегодня составляют архитектурное наследие города. Главной торговой улицей тогда считалась Архангельская, а на большой торговой площади, возле Спасской церкви, было построено длинное двухэтажное каре Гостиного двора. От него вереницей тянулись частные дома, на первых этажах которых обустраивались лавки и магазины. До революции 1917 года город застраивался с учетом социальных сословий. В центре в основном проживали состоятельные горожане, дома которых отличались высоким качеством и смешением архитектурных стилей. Далее шла зона одно- и двухэтажных построек — их владельцами чаще были мещане, купцы среднего достатка, интеллигенция и служащие. В восточной части Чистополя жили городские крестьяне, а на его западной стороне располагались рабочие кварталы промышленного района и так называемые новоселки.



До революции — купеческий дом, после — малосемейка

Дом, который исследовал эксперт, — образец комплекса купеческих лавок конца XIX — начала XX века. Как пишет в акте госэкспертизы Альберт Саляхов, корпус торговых лавок мещанина Е.В. Поликарпова был построен во второй половине XIX века. В одном из магазинов бакалейными товарами торговал сам владелец, оборот которого за год составлял 70 тысяч рублей, в другом — книжный и писчебумажный магазин мещанина М.Н. Провоторова.

Фото: vsedomarossii.ru

Фото: скриншот акта ГИКЭ

В Госархиве Татарстана сохранились материалы Чистопольской городской управы за 1888 год с прошением купеческой жены Ольги Филипповой о постройке. На плане г. Чистополя под литерой А было обозначено место участка Филипповой, местоположение и габариты которого совпали с домом, который стал предметом экспертизы. Саляхов отмечает: «Домовладение представляет собой прямоугольный участок, вытянутый в глубину двора с кирпичными торговыми лавками по красной линии улицы Ленина с проездной аркой в обширный внутренний двор, окруженный складами. У входа во двор находится двухэтажный кирпичный жилой дом и одноэтажные склады вдоль боковых границ участка. Симметричное по композиции одноэтажное кирпичное здание лавок с оштукатуренными фасадами ориентировано вдоль улицы и выходит на «красную линию» застройки. В центральной части здания находится проезд во двор, слева и справа от проезда находятся магазины. Каждый из магазинов имеет две прямоугольные витрины и дверь между ними».



По мнению эксперта, особый интерес представляет плоский кованый навес с растительным орнаментом — прекрасный образец казанской школы художественной ковки по металлу. Он же считает, что одно- и двухэтажные строения достаточно хорошо сохранились до наших дней: стены дома прорезаны оконными проемами лучковой формы в обрамлении профилированных карнизов. В качестве перекрытий отдельных помещений использовались модные в то время своды «монье».

После 1917 года все строения домовладения национализировали. Помещения лавок сохранили свой прямой функционал, а вот в двухэтажный жилой дом, как и многие другие дома в тот период, приспособили под многоквартирное жилье, внеся изменения в изначальную планировку комнат.

На данный момент, по оценке эксперта, если торговые лавки не меняли своего исторического назначения и имеют большой процент сохранности композиции, архитектурного облика и планировочной структуры, то жилой дом — в ветхом состоянии, со следами незначительных поздних перестроек.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Уточнить видовую принадлежность ОКН и считать его ансамблем

В итоговом заключении Альберт Саляхов заметил, что в имеющейся схеме границ территории объекта культурного наследия под ОКН были лишь одноэтажные торговые лавки, а сам двухэтажный жилой дом и его одноэтажный флигель обозначены лишь как исторический объект, формирующий среду. При этом, отмечает он, комплекс купеческих лавок является важным элементом исторической застройки торговой улицы Чистополя и представляет образец торговых зданий периода формирования регулярной застройки уездных российских городов, кирпичные строения которого обладают историко-культурной ценностью.

На основании фактов и сведений, выявленных и установленных в результате проведенных исследований, Саляхов предложил уточнить видовую принадлежность ОКН местного значения «Жилой дом с торговой лавкой», XIX в., и считать его ансамблем в следующем составе: торговые лавки, жилой дом. Также им был уточнен и адрес объекта: торговые лавки — г. Чистополь, ул. Ленина, д. 39, жилой дом — г. Чистополь, ул. Ленина, д. 39, литера «Ж».

Главный фасад торговых лавок, 1980 г. Источник: скриншот акта ГИКЭ

На основании изученных историко-архивных и библиографических и натурных исследований эксперт считает обоснованными сведения об объекте культурного наследия местного значения «Жилой дом с торговой лавкой», расположенном в Чистополе и включенном в ЕГРОКН, со следующим наименованием: «Жилой дом с торговыми лавками» и датой создания: конец XIX века — начало ХХ века. Саляхов предложил Госкомитету по охране объектов культурного наследия РТ установить купеческий дом в качестве предмета охраны ОКН и внести соответствующие изменения в приказ, касающийся данного исторического объекта.

Ангелина Панченко