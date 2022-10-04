В Казани в ближайшее время начнут подготавливать татарстанских резервистов — видео

В Казанском танковом училище в ближайшее время начнется подготовка мобилизованных жителей Татарстана к участию в специальной военной операции. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Командир училища Кирилл Кулаков рассказал, что занятия будут состоять из четырех этапов. Они будут длиться ежедневно, по десять часов. Подготовка будет вестись больше месяца.

По словам Кулакова, сейчас сформированы три мотострелковых полка и два артиллерийских дивизиона.

Вчера на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что из столицы Татарстана в рамках первой волны частичной мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров.



Президент Татарстана ранее поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу.



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Татьяна Леухина