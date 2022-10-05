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В казанском парке ЖК «Салават купере» завершаются строительные работы

10:19, 05.10.2022
В казанском парке ЖК «Салават купере» завершаются строительные работы
Фото: kzn.ru

В новом парке жилого района Салават Купере продолжаются работы по благоустройству. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Обустройство озера в общественном пространстве выполнили на 83%. Рядом с водоемом будет зона отдыха, амфитеатр с качелями, пирс и смотровая площадка. По берегам на площади 4 тыс. кв. метров высадят растения, которые быстро разрастаются в воде.

Дно озера по примеру Лебяжьих озер покрыли мембранной тканью. Наполнять котлован будут водой из скважин с помощью насосов.

Возведение амфитеатра, совмещенного с кафе, прокатом и коворкингом, уже завершается. Работы выполнены на 91%.

Уже завершился монтаж оборудования детской и спортивной площадок, а также площадки для выгула собак, оборудованы ограждения, лестницы и пандусы. Одновременно с общестроительными работами продолжается установка малых архитектурных форм.

В начале августа готовность парка в ЖК «Салават купере» оценивалась в 40%.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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