В казанском парке ЖК «Салават купере» завершаются строительные работы

В новом парке жилого района Салават Купере продолжаются работы по благоустройству. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Обустройство озера в общественном пространстве выполнили на 83%. Рядом с водоемом будет зона отдыха, амфитеатр с качелями, пирс и смотровая площадка. По берегам на площади 4 тыс. кв. метров высадят растения, которые быстро разрастаются в воде.

Дно озера по примеру Лебяжьих озер покрыли мембранной тканью. Наполнять котлован будут водой из скважин с помощью насосов.

Возведение амфитеатра, совмещенного с кафе, прокатом и коворкингом, уже завершается. Работы выполнены на 91%.

Уже завершился монтаж оборудования детской и спортивной площадок, а также площадки для выгула собак, оборудованы ограждения, лестницы и пандусы. Одновременно с общестроительными работами продолжается установка малых архитектурных форм.



В начале августа готовность парка в ЖК «Салават купере» оценивалась в 40%.

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Татьяна Леухина