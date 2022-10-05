В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. Об этом сообщает RT.

Ряд микрофинансовых организаций уже выставляют дополнительные требования: относительно возраста заемщиков — минимум 21—22 года, наличие постоянной работы и т.д.

При этом многие подобные организации готовы выдавать займы, не интересуясь трудоустройством гражданина, получением дохода. Это повышает риски граждан оказаться в тяжелой долговой ситуации, отметил парламентарий.

Фото: nalog.gov.ru

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев, — говорится в тексте обращения, направленного главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В конце сентября депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников спецоперации на Украине.



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Татьяна Леухина