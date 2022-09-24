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Депутат Госдумы Милонов призвал ввести кредитную амнистию для участников спецоперации

08:39, 24.09.2022
Депутат Госдумы Милонов призвал ввести кредитную амнистию для участников спецоперации
Фото: assembly.spb.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников спецоперации на Украине, сообщает RT.

По его словам, частичная мобилизация вызывает у некоторых россиян «обеспокоенность за финансовое будущее себя и своих семей». Кабмином, а также Госдумой прорабатываются меры по внедрению в финансовой сфере нашей страны практики кредитных каникул и государственных трудовых гарантий, рассказал он.

— В то же время, учитывая уникальность исторического момента, прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС России (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции на Украине, — говорится в тексте обращения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации до 26 сентября.

Сейчас ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

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Максим Кокунин
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