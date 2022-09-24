Депутат Госдумы Милонов призвал ввести кредитную амнистию для участников спецоперации

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести кредитную амнистию для участников спецоперации на Украине, сообщает RT.

По его словам, частичная мобилизация вызывает у некоторых россиян «обеспокоенность за финансовое будущее себя и своих семей». Кабмином, а также Госдумой прорабатываются меры по внедрению в финансовой сфере нашей страны практики кредитных каникул и государственных трудовых гарантий, рассказал он.

— В то же время, учитывая уникальность исторического момента, прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС России (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции на Украине, — говорится в тексте обращения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации до 26 сентября.

Сейчас ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

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Максим Кокунин