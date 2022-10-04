В Альметьевском районе Татарстана экологи взяли пробы из водоема с пеной на поверхности

Фото: Минэкологии Татарстана

Экологи в Альметьевском районе Татарстана взяли пробы воды с водоема в парке «Каскад прудов», на котором местные жители ранее обнаружили пену, сообщили в Минэкологии республики.



При оперативном выезде 3 октября пену не обнаружили, территорию взяли на контроль. Сегодня инспекторы взяли повторные пробы. Результаты станут известны через семь дней. По результатам анализа примут меры реагирования.

В Алексеевском районе Татарстана ликвидировали свалку строительных отходов. Площадь свалки составила 100 кв. м., а объем — 10 куб. м. Свалку ликвидировали после того, как в адрес Исполкома Лебяжинского сельского поселения направили предостережение о необходимости устранения нарушения. Сейчас территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.



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Маргарита Головатенко