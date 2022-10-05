Илон Маск вызвал бурю негодования на Украине, опубликовав в Twitter свой план «мира»

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск вызвал гнев украинцев, начиная от президента и заканчивая постами в Twitter, призывающими Украину найти решение путем переговоров по поводу вторжения России и навсегда уступить Крым, сообщает Bloomberg.

Американский предприниматель предложил свой вариант разрешения конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что референдумы в новых российских регионах можно было бы провести повторно под наблюдением ООН, а «Крым официально будет частью России, как это и было с 1783 года (до ошибки [Никиты] Хрущева)».

Маск также запустил опрос, в котором попросил граждан Украины, недавно аннексированных Кремлем, а также Крыма, решить, хотят ли они жить в России или в Украине. Опрос проводится в то время, когда Украина, Европа и США осуждают решение президента Владимира Путина аннексировать четыре региона и объявить их российской территорией.

Фото: wikipedia.org

Реакция Украины была незамедлительной. Президент Владимир Зеленский ответил, опубликовав в Twitter собственный опрос, спрашивая своих подписчиков, кого они предпочитают больше — Илона Маска, который поддерживает Украину, или Россию.



Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины, ответил, что уже существует «лучший мирный план», который включает освобождение территории, в том числе Крыма.

Андрей Мельник, главный дипломат Украины в Германии, заявил, что теперь ни один украинец «не купит теслу».

— Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру, — написал Маск в ответ Зеленскому, заявив о поддержке Киева, но придерживаясь своего призыва.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал стремление Маска к мирному решению «вполне позитивным», заявив, что «многие идеи в «твитах» Маска заслуживают внимания». Но он прохладно отнесся к предложению о новом голосовании по аннексии, заявив, что решение не подлежит обсуждению. Он добавил, что достижение мира «совершенно невозможно без выполнения условий России».



Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.



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Илина Хакимова