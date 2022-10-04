В Казани допустили проведение консервации фонтанов раньше срока

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани допустили проведение консервации фонтанов раньше срока, об этом «Реальному времени» сообщили в Комитете внешнего благоустройства мэрии города.



— Консервация фонтанов в городе начинается традиционно в конце октября, но, возможно, эти сроки будут скорректированы в зависимости от погоды и работы начнутся раньше, — пояснили нашему изданию.

Консервация фонтанов позволяет защитить оборудование от воздействия низких температур. Во время таких работ специалисты сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам.

«Поющие» фонтаны в казанском парке им. Горького снова заработали после инцидента с 6-летним мальчиком в начале августа. Пока сезонное отключение фонтанов планируется на конец октября — ориентировочно 21-го числа. Это будет зависеть от указа Комитета внешнего благоустройства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко