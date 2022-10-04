Землю под проведение ЧМ по водным видам спорта в Казани оставят зарезервированной

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани земля под строительство спортивных объектов к чемпионату мира по водным видам спорта останется зарезервированной. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Изменений никаких нет, проекты по понятным причинам заморожены, — сказал Леонов. — Они сами существуют, по ряду у нас есть проектно-сметная документация. Места зарезервированы, эти объекты у нас «посажены» географически, — объяснил он.

Фото: realnoevremya.ru

Леонов добавил, что изменения в проекты строительства придется вносить в любом случае. Это связано с тем, что со временем меняются цены и технологии.

— Чтобы их строить, нужен инвестор, мы одни их не потянем, конечно, нам потребуется федеральная поддержка. Но пока об этом не актуально говорить, — отметил министр.

Напомним: FINA объявила о переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из Казани. Его планировалось провести с 17 по 22 декабря 2022 года. Состязание в этом году пройдет в австралийском Мельбурне. В июне сообщалось, что запланированный на текущий год чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится в Казани в 2026 году.



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Елизавета Пуншева