В «Газпроме» заявили о праве на расторжение контракта с Молдавией из-за нарушения сроков урегулирования долга

«Газпром» оставляет за собой все свои права, включая полное прекращение поставок «Молдовагазу» из-за регулярных нарушений условий контракта по сроку оплаты, сообщает RT со ссылкой на российскую компанию.



В «Газпроме» заявили, что компания «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за газ, а еще неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

При этом «Газпром» всегда с пониманием относился к просьбам со стороны Молдавии и удовлетворял соответствующие запросы, отметили в компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Молдавии Министерство окружающей среды запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет появляться актуальная информация о наличии дров для продажи населению.

Государство страдает от энергетического кризиса из-за высокого скачка цен на энергоресурсы. На этом фоне в преддверии холодов вырос спрос на дрова. Всего в Молдавии около 660 тысяч семей проживают в домах с печным отоплением.

В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу. Она подчеркнула, что у страны есть технические пути. Однако в таком случае необходимо будет найти поставщика, готового на заключение среднесрочного контракта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко