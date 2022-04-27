Президент Молдавии заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

В Молдавии нет альтернативы российскому газу. Об этом заявила президент страны Майя Санду.



По ее словам, если говорить об альтернативе, то у Молдавии есть технические пути. Однако в таком случае необходимо будет найти поставщика, готового на заключение среднесрочного контракта.

— С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие, — приводит слова Санду «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметила президент Молдавии, если с 1 мая контракт с российским «Газпромом» перестанет действовать, то стране необходимо будет покупать голубое топливо на рынке. Однако правительство надеется, что этого не произойдет, поскольку такой вариант событий обойдется дороже.



Сегодня «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Условия оплаты в рублях приняла Австрия. Такую возможность допускает и Германия. Тем временем Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях.

Диана Жиленкова