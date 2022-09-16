Молдавия готовится к зиме: в стране запустили онлайн-площадку для поиска дров

Фото: Скриншот с сайта lemne.md

В Молдавии Министерство окружающей среды запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова. мд), на которой будет появляться актуальная информация о наличии дров для продажи населению. Об этом пишет «РИА Новости».

— Сегодня была запущена онлайн-платформа www.lemne.md, представляющая собой информационную площадку для управления процессом распределения древесины в стране, полезную для населения и местных администраций населенных пунктов. На сайте можно найти информацию о ближайшем лесничестве, тем самым был облегчен процесс обеспечения дровами жителей страны, — сказано в официальном сообщении правительства.

Фото: pxhere.com

Государство страдает от энергетического кризиса из-за высокого скачка цен на энергоресурсы. На этом фоне в преддверии холодов вырос спрос на дрова. Всего в Молдавии около 660 тысяч семей проживает в домах с печным отоплением.

В июне премьер-министр страны Наталья Гаврилица поставила задачу Министерству окружающей среды обеспечить население дровами, а к 1 сентября запустить веб-ресурс, на котором молдаване смогут найти всю информацию о возможности закупки дров на зиму. Однако ведомство не смогло справиться с задачей, что привело к отставке министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу.

В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу. Она подчеркнула, что у страны есть технические пути. Однако в таком случае необходимо будет найти поставщика, готового на заключение среднесрочного контракта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова