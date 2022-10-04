В Елабуге дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детский сад
В Елабуге дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать детский сад. Об этом сообщается на сайте администрации Елабужского района.
С 4 октября сотрудники Управления образования составят списки нуждающихся. Также дети мобилизованных будут питаться бесплатно в школах.
3 октября на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что дети призванных в ходе частичной мобилизации жителей города также будут питаться в школах бесплатно. В столице Татарстана создан штаб поддержки семей мобилизованных.
Кроме того, сотрудники исполкома Казани и волонтеры уже посещают семьи призванных в рамках частичной мобилизации. Они создают социальные паспорта семей мобилизованных.
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