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В Елабуге дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детский сад

14:57, 04.10.2022
В Елабуге дети мобилизованных смогут бесплатно посещать детский сад
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Елабуге дети мобилизованных граждан смогут бесплатно посещать детский сад. Об этом сообщается на сайте администрации Елабужского района.

С 4 октября сотрудники Управления образования составят списки нуждающихся. Также дети мобилизованных будут питаться бесплатно в школах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

3 октября на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что дети призванных в ходе частичной мобилизации жителей города также будут питаться в школах бесплатно. В столице Татарстана создан штаб поддержки семей мобилизованных.

Кроме того, сотрудники исполкома Казани и волонтеры уже посещают семьи призванных в рамках частичной мобилизации. Они создают социальные паспорта семей мобилизованных.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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