Казанские пенсионеры предпочитают активную старость — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани проживает много активных пенсионеров. Одна из них — Лидия Васильевна — занимается нейрогимнастикой, спортивными танцами, ходит на плаванье, а еще находит время на рукоделие, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Лидия Васильевна более 20 лет проработала электромонтажницей на казанском «Элеткрохимическом заводе», воспитала двоих детей. Всегда дружила со спортом — до сих пор катается на лыжах и коньках, бежит эстафеты. У нее есть и спортивные награды — их пенсионерка держит на видном месте, чтобы показывать внукам пример.

— На пенсии жизнь только начинается, — убеждена она.

Таких активных жизнелюбов в Казани много — только в культурный центр «Сайдаш» на гимнастику ежедневно приходят по 40 человек.

В этом году 49 казанцам исполняется 100 и более лет — среди них 44 женщины и 5 мужчин. По данным Пенсионного фонда на 1 января 2022 года, в столице Татарстана проживает около 298 тысяч пенсионеров. Среди них 71,5% (213 тысяч) — женщины и 28,5% (84 тысяч) — мужчины. 80-летний рубеж перешагнул 49 841 житель Казани. 1 395 горожан стоят на патронате в отделении надомного социального обслуживания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко