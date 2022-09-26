В этом году в Казани 44 женщинам и 5 мужчинам исполнится 100 и более лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году 49 казанцам исполняется 100 и более лет — среди них 44 женщины и 5 мужчин. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2022 года, в столице Татарстана проживает около 298 тысяч пенсионеров. Среди них 71,5% (213 тысяч) — женщины и 28,5% (84 тысяч) — мужчины.

80-летний рубеж перешагнули 49 841 житель Казани. 1 395 горожан стоят на патронате в отделении надомного социального обслуживания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При Комитете по делам детей и молодежи со 2 сентября 2022 года работает Центр серебряных волонтеров города Казани «Молоды душой», в составе которых жители города старше 55 лет.



В конце августа кабмин Татарстана поручил провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Так, республиканскому Минздраву необходимо обеспечить в приоритетном порядке оказание медицинской и лекарственной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста.



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Татьяна Леухина