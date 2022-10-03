Отсрочку по мобилизации предоставляют до года, ее можно продлить
Отсрочку по мобилизации могут предоставить на срок до 12 месяцев с возможностью продления, сообщает портал «Объясняем.рф».
Такую работу могут провести в отношении руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции, пояснили там.
На прошлой неделе правительство определило категории работников оборонной промышленности, которым полагается отсрочка по частичной мобилизации. Категории сотрудников организаций ОПЕ, которые не подлежат призыву по частичной мобилизации, определены постановлением.
К ним относятся руководители, а также специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа. Право на отсрочку для граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставлено решением президента. Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.
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