Отсрочку по мобилизации предоставляют до года, ее можно продлить

Отсрочку по мобилизации могут предоставить на срок до 12 месяцев с возможностью продления, сообщает портал «Объясняем.рф».



Такую работу могут провести в отношении руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции, пояснили там.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе правительство определило категории работников оборонной промышленности, которым полагается отсрочка по частичной мобилизации. Категории сотрудников организаций ОПЕ, которые не подлежат призыву по частичной мобилизации, определены постановлением.

К ним относятся руководители, а также специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа. Право на отсрочку для граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставлено решением президента. Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко