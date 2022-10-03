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Отсрочку по мобилизации предоставляют до года, ее можно продлить

20:25, 03.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Отсрочку по мобилизации предоставляют до года, ее можно продлить
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отсрочку по мобилизации могут предоставить на срок до 12 месяцев с возможностью продления, сообщает портал «Объясняем.рф».

Такую работу могут провести в отношении руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции, пояснили там.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе правительство определило категории работников оборонной промышленности, которым полагается отсрочка по частичной мобилизации. Категории сотрудников организаций ОПЕ, которые не подлежат призыву по частичной мобилизации, определены постановлением.

К ним относятся руководители, а также специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа. Право на отсрочку для граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставлено решением президента. Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.

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Маргарита Головатенко
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